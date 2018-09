5 ungewöhnliche Yoga-Formen, von denen Sie bestimmt nicht gedacht hätten, dass sie in Europa gerade zum Trend werden

High Five: Ausgefallene Yoga-Ideen

Yoga im Museum

Bevor in der Albertina in Wien die Türen geöffnet werden, kommen die Yogis. Um halb neun Uhr morgens beginnen die Yogakurse in den prunkvollen Räumen des Museums. Die meditative Atmosphäre schafft die besten Voraussetzungen für das Yoga. Wenn um zehn die Türen öffnen, können die Yogis gleich im Museum bleiben, der Eintritt ist im Preis inbegriffen.