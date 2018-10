5 Hunderassen, deren europäische Herkunftsorte Ihnen bisher wahrscheinlich unbekannt sind

High Five: Hunderassen mit europäischen Herkunftsorten

Bernhardiner

Apropos Bernhardiner. Auch dieses Rasse heißt nicht rein zufällig so, sondern wurde nach einem Ort benannt: dem großen St.-Bernard-Pass in der Schweiz. In dem dortigen Hospiz lebten einst die Augustinermönche. Bei der Arbeit wurden sie von Hunden unterstützt - der Bernhardiner erwies sich dabei besonders nützlich als Lawinenhund. Seit 1884 ist er der Schweizer Nationalhund.