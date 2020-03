360° WohnTräume - London, Großbritannien

Ob ein Loft in der Stadt, ein Haus am Meer oder ein Ferienhaus in den Bergen, mit den "360° WohnTräumen" präsentiert Euromaxx exzellente Architektur aus Europa, kreative Einrichtungsideen und die Menschen, die darin leben.

360° - Der WohnTraum von Sian Zeng

Tapeten, die Geschichten erzählen

Die Londoner Designerin Sian Zeng entwirft und malt Tapeten – von Hand, mit Pinsel und echter Farben. Ihre Tapeten liefert sie an Kunden aus der ganzen Welt. Auch in ihrer eigenen Wohnung hat sie die Designer-Stücke angebracht.

In ihrem Apartment treffen moderner skandinavischer Stil auf Einrichtungsklassiker.

Seit Mitte April 2016 wohnt die 35-jährige mit ihrem Ehemann Sebastian in ihrer knapp 72 qm großen Eigentumswohnung in Kidbrooke Village im Südosten Londons. Vier Zimmer bewohnt das Paar: ein Schlaf-, ein Arbeitszimmer, ein innen liegendes Bad und eine große Wohnküche.

In der Wohnküche herrschen beste Lichtbedingungen für Pflanzen aller Art – dank der riesigen deckenhohen Fensterfront. Die Wolkenmotiv-Tapete an der Wand lädt in diesem Zimmer zusätzlichen zum Träumen ein. Auch draußen haben Kletterpflanzen, Blumen und Kräuter viel Platz. Die Terrasse umspannt praktisch die gesamte Wohnung und ermöglicht einen weiten Blick über London.

Nur fünf Kilometer von der Wohnung entfernt, liegt Sians Studio. Hier entstehen die fantasievollen Tapeten. Eines ihrer bekanntesten Produkte ist eine magnetische Tapete. Dafür entworfene Magnete lassen sich darauf beliebig hin- und herschieben, Sprechblasen-Motive sogar beschriften. Sian möchte, dass die Menschen Spaß und Freude damit haben.

Treten Sie ein und finden Sie Sians Lieblingsort!

Das ist der Raum, in welchem die von ihr designte Tropenwald-Tapete großflächig an einer Wand hängt. Dazu müssen Sie keine App herunterladen, sondern können sich die 360º-Experience bequem über Ihren Browser (Chrome oder Firefox) anschauen.

Und so geht's:

Klicken Sie auf das Play-Symbol der 360º-Experience oben. Schließen Sie Kopfhörer an machen Sie den Ton an. 360º-Geschichte erleben, entweder über