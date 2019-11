360° WohnTräume - Haus Schminke in Löbau, Deutschland

Architektonisches Schmuckstück: Haus Schminke

Der Nudeldampfer

Gebaut wurde das Wohnhaus in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es steht in der sächsischen Kleinstadt Löbau zwischen Görlitz und Bautzen nahe der Grenze zu Polen. Der Auftraggeber war Fritz Schminke, dessen Vater Anfang des 20. Jahrhunderts die Anker-Teigwarenfabrik "Loeser & Richter" in Löbau kaufte. Wegen der Schiffsanalogien in der Architektur bekam das Haus den Spitznamen Nudeldampfer.