360°-App spielen und deutsches Welterbe erleben

Luther sucht auf der Wartburg nach seiner Übersetzung des Neuen Testaments. Im Wattenmeer wurde ein verletzter Seehund gemeldet. Und auch in Bamberg ist etwas nicht in Ordnung: Die berühmte Reiterstatue im Dom ist verschwunden! Wurde sie etwa gestohlen? Mit etwas detektivischem Geschick bringen Sie in unserer App wieder Ordnung in die berühmten Sehenswürdigkeiten. Bei Ihrer Spurensuche erfahren Sie ganz nebenbei eine Menge über diese Orte. Insgesamt können Sie fünf Welterbestätten erkunden: die Wartburg in Eisenach, das Wattenmeer der Nordsee, die Altstadt von Bamberg, den Aachener Dom und das Bauhaus Dessau.

Das Besondere:

Die interaktiven 360°-Geschichten bieten einen Rundumblick via Smartphone oder Tablet. Wenn Sie noch unmittelbarer in die Orte eintauchen wollen, nutzen Sie ein Cardboard oder eine VR-Brille. Unsere Spiele funktionieren nur mit Audio. Also vergessen Sie nicht, den Ton anzuschalten!

Laden Sie "DW World Heritage 360" für iOS im App Store oder für Android im Google Play Store herunter.

Gewinnspiel

Machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit! Das funktioniert ganz einfach: Suchen Sie in der App nach der Antwort auf unsere Frage und schreiben Sie uns bis zum 14.12.2019 hier Ihre Lösung:

Wo wird der verletzte Seehund gesund gepflegt?

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir eine 360° Kamera!

