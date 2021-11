30.11.2021 – Langsam gesprochene Nachrichten

Weiteres Bund-Länder-Treffen zur Corona-Politik in Deutschland

Die Spitzen von Bund und Ländern beraten an diesem Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Politik. Offizieller Anlass ist, dass die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz die 16 Ministerpräsidenten über die Einrichtung des Krisenstabes im Kanzleramt informieren wollen. Es wird allerdings erwartet, dass die Spitzenrunde nach dem Karlsruher Urteil zur Rechtmäßigkeit der Bundesnotbremse und angesichts der hohen Infektionszahlen auch über eine mögliche Korrektur der Corona-Politik reden dürfte. Das Bundesverfassungsgericht gibt seine Entscheidung dazu am Vormittag bekannt.

Streit über Nord Stream blockiert US-Haushaltsentscheidung

Ein innenpolitischer Streit über Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 hat zur vorläufigen Blockade des Verteidigungshaushalts der USA für das kommende Jahr beigetragen. Die Republikaner im US-Senat verhinderten mithilfe von Verfahrensregeln eine Abstimmung über das Gesetzespaket zum Verteidigungsbudget. Der Minderheitsführer der Republikaner, Mitch McConnell, begründete den Schritt unter anderem damit, dass die Demokraten die Aufnahme einer Gesetzesänderung zu Nord Stream 2 in das Paket verweigerten. Mit dieser Änderung soll US-Präsident Joe Biden daran gehindert werden, etwa aus Gründen der nationalen Sicherheit Ausnahmen von US-Sanktionen wegen Nord Stream 2 zu verfügen.

Missbrauchsprozess gegen Ghislaine Maxwell begonnen

Mit der Verlesung der Anklage hat mehr als zwei Jahre nach dem Tod des US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein der Prozess gegen dessen langjährige Vertraute Ghislaine Maxwell begonnen. Die Staatsanwältin bezeichnete die 59-Jährige Angeklagte vor einem Bundesgericht in New York als "gefährliche" Frau, die Epstein Minderjährige zum "sexuellen Missbrauch serviert" habe. Die US-Justiz wirft der Tochter des verstorbenen britischen Medienmoguls Robert Maxwell vor, über Jahre Minderjährige für Epstein rekrutiert zu haben, die dann von dem Finanzinvestor sexuell missbraucht wurden.

Urteil in Kriegsverbrecherprozess um Tod kleiner Jesidin

Im Prozess um den Tod eines jesidischen Mädchens wird an diesem Dienstag im Frankfurter Oberlandesgericht das Urteil verkündet. Die Anklage gegen den Iraker Taha Al-J. lautet auf Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Die Bundesanwaltschaft fordert für den mutmaßlichen IS-Terroristen lebenslange Haft. Er soll 2015 eine Jesidin und ihre kleine Tochter als Sklavinnen gehalten haben. Um die Fünfjährige zu bestrafen, soll er sie im irakischen Falludscha bei glühender Hitze an ein Fenstergitter gekettet haben, wo das Kind laut Anklage qualvoll verdurstete.

Barbados löst sich von der britischen Krone

Die Karibikinsel Barbados hat sich von der britischen Krone losgesagt und zur Republik erklärt. Die Generalgouverneurin und Richterin Sandra Mason wurde feierlich in der Hauptstadt Bridgetown als erste Präsidentin des Inselstaates vereidigt. Sie löste damit - am 55. Unabhängigkeitstag von Barbados und fast 400 Jahre nach der Ankunft der ersten englischen Siedler - die britische Monarchin Elizabeth II. als Staatsoberhaupt ab. Thronfolger Prinz Charles reiste im Namen der Queen nach Barbados, um an der Übergabezeremonie teilzunehmen. Die Karibikinsel bleibt allerdings Mitglied des Commonwealth.

Lionel Messi erneut mit Ballon d'Or geehrt

Nicht der favorisierte Torjäger des FC Bayern München, Robert Lewandowski, sondern der argentinische Superstar Lionel Messi wurde in Paris mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or für das Jahr 2021 ausgezeichnet. Der Bundesliga-Torschützenkönig musste sich bei der von der französischen Fachzeitung "France Football" durchgeführten Wahl mit dem zweiten Platz begnügen. Messi, der im Sommer Argentinien erstmals seit 28 Jahren zum Gewinn der Copa America geführt hatte, erhielt den Goldenen Ball bereits zum siebten Mal in seiner Karriere.