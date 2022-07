25-Jahr-Feier Hongkong: Peking triumphiert

Party in Peking

Auch in China wird die Rückgabe gefeiert: Am 1. Juli 1997 zelebrierten im Arbeiterstadion in Peking die chinesische Führungsspitze und 80.000 Menschen mit einem Feuerwerk farbenfroh die Rückkehr der Kolonie zum "Vaterland". Den Bewohnerinnen und Bewohnern Hongkongs wurden ein "hohes Maß an Autonomie" und viele politische Freiheiten bis 2047 garantiert.