225 Jahre Pariser Louvre Museum

Die gläserne Pyramide im Innenhof des Louvre ist zum Wahrzeichen von Paris geworden. Wie der Eiffelturm steht sie für die Stadt an der Seine, die letztes Jahr allein von mehr als einer Million deutschen Touristen besucht wurde.

Das Museum präsentierte vor 225 Jahren am 27. Juli 1793 erstmals eine Schau. Später dann im gleichen Jahr wurde der Louvre als Museum für die breite Öffentlichkeit offiziell eröffnet. Da war natürlich die Glaspyramide noch nicht zu sehen. Die wurde erst zwischen 1985-89 gebaut.

Louvre in Paris um 1950

Heute ist der Louvre das beliebteste und meistbesuchte Museum der Welt. Das Gebäude, in dem sich immer noch die Ausstellungssäle befinden, war bereits damals beeindruckend. Die hohen Wände mit den gläsernen Dachfenstern sind ideal, um Skulpturen und Gemälde aufzubewahren.

Die Mona Lisa war seit Ende des 16. Jahrhunderts Teil der privaten Kunstsammlung französischer Könige

Vom Königsschloss zum Kunstdepot

Die Geschichte des Louvre beginnt im 12. Jahrhundert: König Philipp II. ließ den trutzigen Festungsbau zum Schutz des rechten Seineufers errichten. Nach mehrmaligem Umbau wurde das Schloss im 16. Jahrhundert zum Hauptwohnsitz des französischen Königs.

Nachdem König Ludwig XIV. sich 1682 entschied, ins Schloss Versailles zu ziehen, drohte das Gebäude zu verwahrlosen. Später zog dann die Französische Akademie ein und nutzte den Bau als Arbeitsraum. Währenddessen wurden die Räume des Louvre auch immer wieder als Depot für Kunstwerke der königlichen Sammlung genutzt. Der Politiker Charles Claude Flahaut de La Billarderie wollte die Sammlung schließlich für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Während der Französischen Revolution wurde der Louvre dann durch ein Dekret eröffnet.

Nach der Französischen Revolution ließ sich Napoleon Bonaparte das Bild der Mona Lisa ins Schlafzimmer hängen

Napoleon Bonaparte und Napoleon III. arbeiteten an dem Projekt weiter. Sie kauften Werke aus dem Ausland und eröffneten Zweigstellen in anderen Städten Frankreichs. 1870 wurde die Sammlung verstaatlicht. François Mitterrand initiierte dann mehr als 100 Jahre später den Umbau. Und 1989 eröffnete die von dem chinesisch-amerikanischen Architekten Ieoh Ming Pei entworfene Glaspyramide als neuer Eingangsbereich.

Die Glaspyramide im Innenhof des Grand Louvre

Es ist die Pyramide, vor der Jay-Z in seinem aktuellen Musikvideo "Apeshit", rappt. 83 Millionen Mal wurde das Video bereits angeklickt, und der Louvre bietet nun eine Führung zu den 17 Werken an, die im Musikvideo vorkommen. Das hoch angesehene Museum schreckt nicht davor zurück, seine Marke zu verkaufen. Wie viel Beyoncé und Jay-Z für die Drehgenehmigung im Museum zahlten, wurde bislang nicht bekannt.

Louvre Abu Dhabi

Louvre als Exportschlager

Gleich seinen ganzen Namen verkaufte das Museum an die Vereinigten Arabischen Emirate. Am 11. November 2017 eröffnete dort das "Louvre Abu Dhabi". Zur Eröffnung wurden auf die Glaspyramide in Paris Bilder aus dem Wüstenstaat projiziert. Insgesamt ist das Museum in den Vereinigten Emiraten 64.000 Quadratmeter groß. Etwa 300 Exponate wird der Louvre aus Paris jährlich leihen. Im Gegenzug erhält der Louvre in Paris Geld, allein 73,4 Millionen im Jahr 2017 für die Nutzung des Namens. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron besuchte den Louvre Abu Dhabi drei Tage vor der offiziellen Eröffnung. Er sprach dabei von der Schönheit als verbindendem Element. Das Gebäude in Abu Dhabi hat der französische Stararchitekt Jean Nouvel entworfen. Charakteristisch ist die 180 Meter lange Kuppel über den 55 kastenförmigen weißen Gebäuden.

Da Vincis Meisterwerke Salvator Mundi Für die Rekordsumme von 450 Millionen Dollar wurde 2017 Leonardo da Vincis Werk im Auktionshaus Christie's für den saudi-arabischen Kronprinz Mohammed bin Salman ersteigert. Um 1500 entstanden, zählt es zu den weniger als 20 erhaltenen Gemälden des Meisters. 1958 hatte das Werk für nur 60 Dollar den Besitzer gewechselt - im Glauben, es sei kein Original. Die Echtheit ist heute noch umstritten.

Da Vincis Meisterwerke Mona Lisa Das bekannteste Gemälde Leonardo da Vincis aus der Hochphase der italienischen Renaissance hängt im Pariser Louvre. Das Jahr seiner Fertigstellung ist ebenso unklar wie die wahre Identität der Lisa: Die Florentinerin Lisa del Giocondo, Gattin des Tuch- und Seidenhändlers Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, gilt als heiße Kandidatin - viele Kunsthistoriker zweifeln das jedoch an.

Da Vincis Meisterwerke Johannes der Täufer Johannes der Täufer, der Jesus im Neuen Testament als Messias erkennt und dessen Wegbereiter wird, hängt ebenfalls im Louvre. Seine Heiterkeit ist Ausdruck seines Wissens. Leonardo stand zwischen 1513 und 1515 in den Diensten des Vatikans, vermutlich gab ihm Papst Leo X. den Auftrag für das Bild, bei dem es sich um da Vincis letztes Ölgemälde handeln könnte.

Da Vincis Meisterwerke Das Abendmahl Nicht die Mona Lisa, sondern das Abendmahl an der Nordwand des Speisesaals des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie in Mailand gilt als Höhepunkt des malerischen Schaffens da Vincis. Es ist mehrfach restauriert worden, weil die angewandte Seccomalerei vom Ende des 15. Jahrhunderts im Vergleich zu den auf feuchten Putz gemalten Fresken weniger haltbar ist. Das Abendmahl ist Weltkulturerbe.

Da Vincis Meisterwerke Madonna mit der Spindel Das Original des Bildes ist nicht erhalten, allerdings gibt es zwei Kopien, die von Leonardos Schülern stammen: Ein Bild ist Teil einer New Yorker Privatsammlung, das andere wurde 2003 aus dem schottischen Drumlanrig Castle gestohlen. 2007 tauchte es bei einer Razzia auf, heute hängt es in der Schottischen Nationalgalerie. Obwohl es kein Original ist, lag sein Wert damals bei 40 Millionen Euro.

Da Vincis Meisterwerke Selbstporträt Bei 500 Jahre alten Kunstwerken gehören Zweifel an deren Echtheit einfach dazu: Beim Selbstbildnis, im Besitz der Königlichen Bibliothek in Turin, gelten weder die Urheberschaft noch die Identität der abgebildeten Person als gesichert. Das Entstehungsjahr der Rötelzeichnung könnte Experten zufolge weit hinter da Vincis Tod liegen. Ob der Meister wohl über all die Diskussionen feixen würde?

Da Vincis Meisterwerke Luftschraube Schließlich machte sich das Universalgenie weniger aus der Malerei als aus anderen Wissenschaften: Zu Architektur, Biologie, Technik und Anatomie entwarf da Vinci Skizzen, sein Forschungsdrang soll seiner Tatkraft mitunter im Weg gestanden haben. Die hier gezeigte Skizze eines Fluggeräts, des Helix Pteron, ist ein Vorbote des Hubschraubers. Zur Umsetzung fehlten ihm aber die passenden Materialien.

Da Vincis Meisterwerke Der vitruvianische Mensch Sein Erfindergeist ist wohl einer der Gründe, warum es so wenige Gemälde von da Vinci gibt: Er kam gar nicht so häufig zum Malen. Diese Skizze basiert auf der Darstellung des antiken Architekten Vitruvius vom Mensch mit idealisierten Proportionen. Er gilt als Symbol für Symmetrie, Schönheit und Körperbewusstsein und die meisten Deutschen tragen ihn täglich bei sich - auf ihrer Krankenkassenkarte. Autorin/Autor: Torsten Landsberg



In dem Museum wird ab September auch das teuerste Gemälde der Welt zu sehen sein: Leonardo da Vincis "Salvator Mundi". Kronprinz Mohammed bin Salman, der es für 450 Millionen US-Dollar im November erstand, leiht es dem Museum.

Der Louvre ist längst nicht mehr nur in Frankreich aktiv. Dem Jahresbericht zufolge hatte das Museum 2017 Kontakt zu 75 verschiedenen Ländern. Es kooperiert mit Wissenschaftlern in den USA, Ägypten und dem Sudan. 737 Werke sind derzeit an andere Museen weltweit verliehen, und bei neun Ausstellungen hat der Louvre mit anderen Ländern zusammengearbeitet. Zudem beteiligte sich der Louvre an der Ausbildung sechs libyscher Museumsdirektoren.

Galerie d'Apollon im Louvre von Paris

Auch wenn der Louvre zum Exportschlager geworden ist, besuchen die Menschen nach wie vor das Museum in Paris. 2017 kamen 8,1 Millionen Kunstinteressierte. 14 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Die Siegesgöttin von Samothrake gehört zu den populärsten Werken im Louvre von Paris

Mehr als 380.000 Werke umfasst die Sammlung: Zu ihr gehören etwa die griechische und römische Antikensammlung, Gemälde italienischer Maler aus der Renaissance, flämische Malerei aus dem 16. und 17. Jahrhundert sowie Werke französischer Maler des 15. bis 19. Jahrhunderts. Das bekannteste Werk ist wahrscheinlich das Gemälde "Mona Lisa" von Leonardo da Vinci.

is/ks (kna)

