2022: Das Jahr des Tigers

Der Tiger in der (Pop-)Kultur

Der Tiger als Bösewicht

In Rudyard Kiplings "Dschungelbuch" ist Shir Khan ein Königstiger, der die Menschen zugleich fürchtet und hasst. Hier ist er mit Mogli in der berühmten Disney-Verfilmung von 1967 zu sehen. Shir Khan will das "Menschenjunge" unter allen Umständen loswerden und so seinen Status als Alphatier des Dschungels sichern.