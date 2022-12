Jeder Gang nach draußen ein Risiko

Die Temperaturen waren Anfang Dezember 1952 besonders niedrig. Die Londoner heizten ordentlich ein - das hieß damals: viel Kohle in den Ofen. So wurden jeden Tag 1000 Tonnen Rauchpartikel und 2000 Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen. In der durch den Nebel feuchten Luft bildeten sich täglich 800 Tonnen Schwefelsäure und vergifteten die Atemluft.