15-Jähriger stirbt bei Schießerei in Stockholm

"Die Person, die vor Ort starb, ist ein 15-jähriger Junge", sagte Polizeisprecherin Towe Hagg der Nachrichtenagentur AFP. Ein weiterer 15-Jähriger sowie ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 45 und 65 Jahren seien verletzt.

Ein Motiv für die Schüsse im Stockholmer Randbezirk Farsta ist bisher nicht bekannt. Zwei Flüchtige lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Sie konnten etwa eine Stunde nach der Tat festgenommen werden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes.

Schon am Freitag waren drei Menschen bei zwei verschiedenen Vorfällen in der Hauptstadtregion von Schüssen verletzt worden. Von Jahresbeginn bis Ende Mai hatte es bereits 144 Schusswaffenvorfälle in Schweden gegeben, darunter 52 im Großraum Stockholm. 18 Menschen wurden dabei getötet, davon allein 10 in der Hauptstadt.

Nach einem Sprengstoffanschlag beschädigtes Mehrfamilienhaus in Linköping (Archiv) Bild: Jeppe Gustafsson/TT News Agency/dpa/picture alliance

Schweden hat seit Jahren mit einem Anstieg von Schusswaffengewalt und Bombenattentaten zu kämpfen. Der südliche Rand Stockholms ist davon besonders stark betroffen. Für die Taten werden kriminelle Banden verantwortlich gemacht, die im Zusammenhang mit dem Drogenhandel ihre Rechnungen untereinander begleichen.

