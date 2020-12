100.000 Euro für Porzellan-Sneaker

Nein, sie sind nicht wirklich aus Porzellan und zum Joggen darf man sie auch nicht tragen: ein Paar Adidas-Schuhe mit Elementen aus Meissener Porzellan. Die edlen Treter kamen nun beim berühmten Auktionshaus Sotheby's in New York unter den Hammer. Startpreis: 1 Dollar. 72 Gebote wurden bei der Online-Versteigerung abgeben. Am Ende fanden sie für 126.000 Dollar, umgerechnet gut 100.000 Euro, einen neuen Besitzer.

Dies sei ein Weltrekordpreis bei einer Versteigerung für einen Adidas-Sneaker, sagte die Sprecherin des Auktionshauses, Adrienne DeGisi, der Deutschen Presse-Agentur. Der Käufer will anonym bleiben. Der Erlös der Auktion soll an das Brooklyn-Museum in New York gehen.

Vorbild: Kratervase

Die farbenprächtigen Schuhe vom Typ ZX8000 sind aus handbemaltem Leder mit Porzellan-Aufsätzen. Verziert sind sie mit 15 Dekors, die auf Meissens Kratervase zu finden sind. Die Herstellung dieser edlen Gefäße ist so kompliziert, dass die Porzellan-Manufaktur davon nur zwei pro Jahr produzieren kann.

Handbemalter ZX8000-Sneaker: Anderthalb Jahre Herstellungszeit

Auch in den jetzt versteigerten Schuhen steckt viel Arbeit. Es dauerte mehr als ein Jahr, den Sneaker zu entwickeln und dann weitere sechs Monate, um ihn in Handarbeit von Meissener Malern verzieren zu lassen.

Damit die Turnschuhe sich einen "einzigartigen Platz in der Geschichte" sichern, sei jedes Muster "mit größter Sorgfalt und Präzision" von vier Malern aus drei verschiedenen separaten Meissen-Abteilungen angefertigt worden, schwärmte Sotheby's auf seiner Internetseite, auf der die Schuhe angeboten wurden.

Der "Condition Report" las sich dann eher wie bei einer Ebay-Versteigerung: "Die Sneaker sind neu, werden direkt vom Hersteller verkauft und sind in perfektem Zustand."

Höchstpreise für Turnschuhe

Außergewöhnliche Sportschuhe erzielen bei Auktionen regelmäßig hohe Summen. So war im Sommer ein Paar, das ein Mitgründer der Sportartikelfirma Nike vor rund 50 Jahren handgefertigt hatte, für 162.500 Dollar versteigert worden. Den Rekord halten Turnschuhe von NBA-Legende Michael Jordan. Nach Angaben des Auktionshauses Christie's fanden die "Air Jordan 1 High"-Schuhe im August für 615.000 Dollar (520.000 Euro) einen Käufer.

Bei solchen Aussichten hatte Sotheby's auch bei den Porzellan-Sneakern mit einem Auktionspreis von 1 Million Dollar gerechnet. Dieser Betrag wurde mit 126.000 Dollar nun deutlich verfehlt - vielleicht auch nicht verwunderlich bei Turnschuhen, die man niemals anziehen darf.

AR/fw (dpa, afp, Sotheby's)