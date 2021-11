DW Nachrichten

100-tausend Covid-Tote in Deutschland

Dabei wäre - so die einhellige Meinung vieler Experten – gerade diese vierte Welle vermeidbar gewesen. Denn die meisten, die an dem Virus sterben, waren ungeimpft. Wir sprechen mit einer Frau, die früh in der Pandemie – als es noch keine Impfung gab – Vater und Schwiegervater verloren hat.