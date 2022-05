10. Operngala in Bonn: Solidarität mit der Ukraine

Der bekannte deutsche Entertainer und Moderator Johannes B. Kerner wird durch den Gala-Abend führen, an dem sich der Weltklasse-Jazz-Trompeter Till Brönner, sowie das Beethoven Orchester Bonn unter der Leitung des kanadischen Dirigenten Jacques Lacombe und zahlreiche Opern-Solistinnen und Solisten aus der ganzen Welt beteiligen.

"In diesem Jahr steht die Jubiläums-Operngala Bonn leider im Zeichen des Krieges in der Ukraine", - sagt einer der Initiatoren, Helmut Andreas Hartwig. In dieser besonderen Situation wurde sogar das Logo der Operngala Bonn, die Rote Solidaritätsschleife gegen HIV, abgeändert. Die rote Schleife zeigt nun an einem Ende die ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. Mit einem Teil der Erlöse wird die medizinische Versorgung von HIV-positiven geflüchteten Menschen aus der Ukraine gesichert.

