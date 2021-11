09.11.2021 – Langsam gesprochene Nachrichten

Von der Leyen fordert Sanktionen wegen Migration über Belarus

Angesichts der Zuspitzung des Flüchtlingsstreits mit Belarus fordert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusätzliche Sanktionen gegen die Führung in Minsk. Von der Leyen rief die Mitgliedstaaten auf, die erweiterte Sanktionsregelung gegen die belarussischen Behörden zu billigen, die für den "hybriden Angriff" verantwortlich seien. Wegen der Krise forderte Bundesinnenminister Horst Seehofer Unterstützung der EU. Deutschland und Polen könnten die Situation nicht allein bewältigen. Am Montag hatten nach Angaben Polens größere Gruppen von Migranten versucht, die Grenze zu durchbrechen.

Georgiens Ex-Präsident wegen Hungerstreiks in Gefängnisklinik

Nach wochenlangem Hungerstreik ist Ex-Präsident Michail Saakaschwili in ein georgisches Gefängniskrankenhaus gebracht worden. Ein Hubschrauber habe den 53-Jährigen aus der Haftanstalt in der Stadt Rustawi in die Klinik geflogen, melden georgische Medien. Am Abend forderten in der Hauptstadt Tiflis etwa 40.000 Demonstranten die Verlegung des Oppositionsführers in ein ziviles Krankenhaus. Saakaschwili, der das Land zwischen 2004 und 2013 regierte und danach in der Ukraine lebte, war Anfang Oktober nach der Rückkehr inhaftiert worden. In Georgien wurde er wegen Amtsmissbrauchs gesucht.

Dänemark will Corona-Pass wieder einführen

Zwei Monate nach der Abschaffung aller Corona-Beschränkungen ergreift Dänemark wieder Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte, sie folge dem Rat eines Gremiums von Epidemiologen. Es hatte die Wiedereinführung der 3G-Regelung vorgeschlagen. Grund sei der starke Anstieg der Infektionszahlen, so Frederiksen. COVID-19 werde auf Vorschlag des Gremiums erneut als "Bedrohung für die Gesellschaft" eingestuft. Künftig sei in vielen Bereichen der Öffentlichkeit wieder der Nachweis einer Corona-Impfung oder -Genesung oder eines negativen Tests vorgeschrieben.

Kirchenfonds für französische Missbrauchsopfer

Die katholische Kirche in Frankreich will einen Fonds für Anerkennungs- und Entschädigungszahlungen an Missbrauchsbetroffene einrichten. Nach Angaben des Vorsitzenden der französischen Bischofskonferenz, Eric de Moulins-Beaufort, soll eine neu eingerichtete Kommission die notwendigen Gelder aus dem Verkauf von Kirchengütern aufbringen. Zusätzlich sei die Aufnahme eines Kredits geplant. Aus einem von den französischen Bischöfen in Auftrag gegebenen Bericht geht hervor, dass es seit 1950 rund 216.000 Opfer sexueller Übergriffe durch Priester, Ordensleute und Kirchenmitarbeiter gegeben hat.

Vier ISS-Astronauten zur Erde zurückgekehrt

Nach sechs Monaten an Bord der Internationalen Raumstation ISS sind vier Astronauten heimgekehrt. Die Dragon-Raumkapsel des privaten Weltraumunternehmens SpaceX landete im Golf von Mexiko vor der Küste des US-Bundesstaates Florida. Ein Schiff soll die Kapsel mit den vier Raumfahrern bergen, danach werden sie per Hubschrauber an Land gebracht. Wegen eines Defekts musste das Quartett in der Dragon-Kapsel ohne Toilette auskommen. Der Franzose Thomas Pesquet, die US-Astronauten Shane Kimbrough und Megan McArthur sowie der Japaner Akihiko Hoshide hatten ein halbes Jahr auf der ISS verbracht.

Computer Apple 1 kommt in Kalifornien unter den Hammer

In Kalifornien wird an diesem Dienstag ein Apple 1 versteigert. Es ist ein gut erhaltenes und holzverkleidetes Exemplar aus der Serie der ersten Personal Computer der Welt. Der Wert des funktionstüchtigen Rechners wird vom Auktionshaus John Moran auf zwischen 400.000 und 600.000 Dollar geschätzt. 2014 war in den USA ein Apple 1 für 900.000 Dollar versteigert worden. Der Apple 1 war der erste Computer, der von der Firma ab 1976 vermarktet wurde und mit 666,66 Dollar erschwinglich war. Die von Steve Wozniak und Steve Jobs gegründete Firma produzierte 200 Exemplare.