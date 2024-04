Über eine Länge von fast 1600 Kilometern fließt der Tobol aus dem Ural in das westsibirische Tiefland. Nothelfer der russischen Regierung befahren den Fluss in der Hochwasserregion. "Der Wasserstand des Tobol-Flusses steigt rapide an", meldete das Ministerium. In der Stadt Kurgan dem Verwaltungszentrum der Region wurde der Strom abgeschaltet, etwa 1500 Anwohner sind betroffen.