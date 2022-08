Überschwemmung in Pakistan: Die Monsun-Katastrophe hält an

Ein See, wo eigentlich Menschen leben

Charsadda steht unter Wasser. So wie in der nordpakistanischen Stadt sieht es in weiten Teilen des Landes aus. Es sei "eine Klimadystopie vor unserer Haustür", sagte Pakistans Klimaministerin Sherry Rehman. Nach Angaben des statistischen Wetteramtes hat es im ganzen Land doppelt so viel geregnet wie üblich zu dieser Jahreszeit. In manchen Gebieten sogar viermal so viel.