Öko-Klos und Solarlampen: Ein Slum in Lagos wird grün

Das Projekt: "Cities Matter" zielt darauf ab, in afrikanischen Megastädten südlich der Sahara Kapazitäten für den Klimaschutz aufzubauen.

Projektziel: Neun Megastädte auf dem afrikanischen Kontinent sollen bei der Entwicklung langfristiger Aktionspläne für's Klima unterstützt werden, die mit dem Pariser Klimaschutzabkommen vereinbar sind. Die Pläne werden von den Städten entwickelt und skizzieren, wie diese CO2-neutral werden sollen, welche Maßnahmen zum Aufbau ihrer Klimaresilienz ergriffen werden sowie die Vorteile weiterer Klimaschutzmaßnahmen für die Lebensbedingungen der Bewohner.

Projektdurchführung: Verantwortlich für die Umsetzung ist die C40 Cities Climate Leadership Group.

Projektlaufzeit: Insgesamt vier Jahre bis Juni 2021.

Budget: Das Bundesumweltministerium fördert das Projekt im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI).

Armut und fehlende Grundversorgung machen das Leben für viele Familien in Ago Egun Bariga, einem Stadtteil von Lagos, zu einem täglichen Kampf - auch für Kehinde Samuel und ihre vier Kinder. Die Familie hat keinen Zugang zu Strom und Gas. Energie können sie lediglich mit Hilfe von Diesel-Generatoren erzeugen. Doch die setzen gesundheits- und klimaschädliche Emissionen frei.

Der nigerianische Künstler Gani Taiwo hat einige der neuen Öko-Toiletten gestaltet

Bisher wissen die städtischen Behörden nicht, wie und welche Brennstoffe die Bewohner in ihrem Alltag nutzen und was ihre Entscheidungen beeinflusst. In einer Umfrage fand das C40-Projekt heraus: Die Hauptgründe, warum die Menschen keine sauberen Energiequellen nutzen, sind mangelnde finanzielle Ressourcen und mangelnde Informationen.

Die "Öko-Helfer" von Lagos

Statt Diesel-Generatoren sollen künftig Solarpaneele den täglichen Strombedarf der Bewohner von Ago Egun Bariga decken, solarbetriebene Straßenlaternen sollen das Viertel sicherer machen. Wie man beides bauen kann, erklärt die Justice and Empowerment Initiative den Bewohnern, eine lokale Organisation, die durch das C40-Projekt gefördert wird.

Auch verschmutztes Wasser aufgrund fehlender sanitärer Einrichtungen stellt ein Gesundheitsrisiko für die Bewohner des Viertels dar. Im Rahmen des C40-Projekts werden sogenannte Bio-Fill-Toiletten errichtet, die als oberirdische Kompostierungssysteme fungieren und so den Eintrag von Fäkalien ins Wasser vermeiden.

Ein Film von Fred Muvunyi