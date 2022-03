Horn von Afrika

Äthiopien erklärt "humanitären Waffenstillstand" in Tigray

Seit Jahren leidet die Bevölkerung in Tigray unter dem bewaffneten Konflikt zwischen Aufständischen und Armee. Jetzt will die äthiopische Regierung mehr Hilfe in die Region lassen. Experten mahnen zur Eile.

Mehr als neun Millionen Menschen im Norden Äthiopiens brauchen dringend humanitäre Hilfe