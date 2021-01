Älteste Höhlenmalerei der Welt in Indonesien entdeckt

Entdeckt wurde die prähistorische Darstellung auf der Insel Sulawesi von Basran Burhan, einem indonesischen Doktoranden. "Das Sulawesi-Warzenschwein, das wir in der Kalkstein-Höhle Leang-Tedongnge gefunden haben, ist unserer Kenntnis nach nun das früheste bekannte gegenständliche Kunstwerk in der Welt", sagte Adam Brumm vom australischen Forschungszentrum für menschliche Entwicklung der Griffith University und stellvertretender Leiter des Teams, zu dem auch Burhan gehört.

Das Sulawesi-Warzenschwein ist 136 Zentimeter lang und 54 Zentimeter hoch. Es hat einen kurzen Kamm aus aufrechten Haaren sowie ein Paar hornartige Gesichtswarzen, die für erwachsene Männchen dieser Art charakteristisch sind. Den Forschern zufolge wurde dunkelrote Ockerpigmente verwendet, um es zu malen. Zudem gibt es zwei Handabdrücke über dem Hinterteil des Schweins sowie zwei ihm gegenüberstehende Artgenossen, die jedoch kaum zu erkennen sind.

Das älteste bekannte Kunstwerk der Welt

Die Wissenschaftler glauben, dass die Künstler ihre Hände auf einer Oberfläche platzierten und dann Pigmente darüber rieseln ließen. Die Abdrücke könnten Rückstände von DNA enthalten, die möglicherweise neue Erkenntnisse über die Menschen jener Zeit liefern, hoffen die Forscher.

Laut Brumm scheint "das Schwein einen Kampf oder eine soziale Interaktion zwischen zwei anderen Warzenschweinen zu beobachten". Die Leang-Tedongnge-Höhle, in der das Gemälde entdeckt wurde, ist von Kalksteinfelsen umgeben. Sie ist über eine Stunde Fußmarsch von der nächstgelegenen Straße entfernt und nur während der Trockenzeit zugänglich. Mitglieder der Bugis-Volksgruppe, die in der Gegend leben, erzählten Brumm, dass sie nie zuvor von Fremden betreten wurde.

Eiszeitliche Gefährten

"Menschen jagten das Sulawesi-Warzenschwein tausende Jahre lang", sagte Burhan, der die prähistorische Zeichnung in der Höhle als erster sah. Daher tauchen die Tiere auch in Kunstwerken auf, die während der Eiszeit entstanden.

Um das Alter der Malerei in Indonesien festzustellen, untersuchten die Forscher oberhalb des Gemäldes eine Kalkspat-Ansammlung, in der Fachsprache als "Höhlenkoralle" bekannt. Mit einer Uranreihen-Datierung bewiesen sie, dass diese 45.500 Jahre alt ist. Allerdings, so sagte Datierungsexperte Maxime Aubert, "könnte das Gemälde noch weitaus älter sein, weil das Datierungsverfahren, das wir benutzen, nur ein Ergebnis für den oberen Kalkspat liefert".

"Die Menschen, die das Bild gemalt haben, waren modern. Sie waren genau wie wir, hatten alle Möglichkeiten und Werkzeuge, um jede Malerei zu schaffen, die sie wollten", ergänzte Aubert.

Die bis zur Entdeckung des Schweins älteste bekannte Höhlenmalerei wurde ebenfalls auf Sulawesi gefunden - vom selben Team. Sie zeigt eine Gruppe von teils menschlichen, teils tierischen jagenden Figuren und wurde auf ein Alter von mindestens 43.900 Jahren geschätzt.

Höhlenmalereien wie diese könnten wichtige Einblicke über die menschliche Migration jener Zeit geben, sagen Experten. Besonders, weil noch unbekannt ist, wie Menschen vor 65.000 Jahren den australischen Kontinent erreichen konnten. "Unsere Spezies muss die Wallace-Linie (diese Linie beschreibt die biogeografische Trennlinie zwischen asiatischer und australischer Fauna, Anm. d. Red.) mittels Wasserfahrzeugen überquert haben", sagte Aubert in Bezug auf die indonesischen Inseln. "Allerdings sind die Inseln schlecht erforscht, und gegenwärtig ist das früheste ausgegrabene archäologische Fundstück von dieser Region viel jünger."



Adaption ins Deutsche: Verena Greb.