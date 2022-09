Ägypten: Eine neue Vision für Kairo?

Spur der Verwüstung

Massenvertreibungen finden auch in anderen Vierteln Kairos statt, so wie hier in der antiken "Totenstadt", einem der größten Friedhöfe der Stadt. Menschen, die sich die horrenden Kairoer Mieten nicht leisten können, hatten hier ein Zuhause gefunden. Doch Bulldozer pflügten 2020 Hütten und uralte Grabkammern um und schufen Platz für eine Autobahn - ungeachtet der Proteste von Anwohnern und UNESCO.