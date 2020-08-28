黎智英涉嫌恐吓记者罪名不成立

（德国之声中文网）这起案件要追朔到2017年香港维园六四集会，黎智英涉嫌当时对《苹果日报》的一个主要竞争对手《东方日报》记者爆粗口被控。不过警方在今年2月才对他提出指控。

在宣布裁决后，穿着浅灰色西装和绿色衬衫黎智英微笑着与在场的支持者握手。香港01报道，裁判官周四（9月3日）宣判裁决后，现场旁听席中有人拍手赞好，散庭后黎智英不发一言便乘车离开。

香港01报道，这名《东方日报》记者表示，当时受到黎智英责骂，担心自己被打，事后感到焦虑惊慌，并要见神经科医生，并要服用镇静药物。他否认报警是因为《东方日报》想找黎智英创始的《苹果日报》麻烦，强调是因为害怕黎日后会加害他。报案的决定是自行作出。黎智英则否认，在当天威胁该名男记者使其人身遭受伤害。据报道，裁判官对症状是否由本案直接或间接引致的后果表示有所保留。裁判官也指出，事发后该名男记者马上继续采访拍摄黎，片段显示距离相当接近，一个受到惊的人不会有如此表现。裁判官宣布裁决时表示，男事主并非诚实可靠的证人，相信黎只是在一时冲动下，失控地说出有关字句，故裁定黎罪名不成立。

2020年8月10日，黎智英遭香港警方逮捕，罪名为涉嫌违反国安法第29条中，勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，另涉及串谋欺诈及煽动罪，同时被捕的还有他的两个儿子黎见恩及黎耀恩。之后，他以总额50万港币获得保释。

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文木 / 苗子（路透社等）

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