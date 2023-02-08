Звернення Байдена до Конгресу: США єдині у підтримці України

Вторгнення Росії в Україну стало випробуванням для всього світу, і США змогли гідно відповісти на нього, вважає президент країни Джо Байден.

Президент США Джо Байден у щорічному посланні до Конгресу "Про становище країни" ввечері у вівторок, 7 лютого, запевнив, що країна продовжить підтримувати Україну у її протистоянні повномасштабній агресії Росії. "Америка єдина у підтримці вашої країни. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно", - заявив Байден, звертаючись до посолки України у США Оксани Маркарової, яка була присутня на виступі.

Він наголосив, що широкомасштабне вторгнення РФ в Україну стало випробуванням для США і всього світу, перевіркою того, чи готові вони відстоювати демократію, суверенітет і "право людей жити вільними від тиранії".

"Разом ми зробили те, що Америка завжди робить якнайкраще. Ми вели. Ми об’єднали НАТО і побудували глобальну коаліцію. Ми протистояли агресії (президента РФ Володимира - Ред.) Путіна. Ми стояли з українським народом", - зазначив він.

Байден також додав, що його країна працює над зміцненням миру і свободи не лише в Європі, але й в інших країнах світу.

Читайте також: Нова військова допомога США на 2,2 мільярди: "крилаті бомби", ППО і Javelin

США не прагнуть конфлікту з Китаєм - Байден

Президент США також запевнив, що залишається відданим співпраці з Китаєм там, "де це може просувати американські інтереси та приносити користь світу", і налаштований на конкуренцію, а не на конфлікт з ним.

"Але не помиляйтесь: як ми ясно дали зрозуміти минулого тижня, якщо Китай загрожує нашому суверенітету, ми діятимемо, щоб захистити нашу країну. І ми це зробили", - наголосив Байден.

Водночас він зауважив, що "не буде вибачатися" за те, що США інвестують в альянси з союзниками і інновації, "в галузі, які визначать майбутнє, і в яких уряд Китаю має намір домінувати".

"Модернізація нашої армії для збереження стабільності та стримування агресії. Сьогодні ми маємо найсильнішу позицію за останні десятиліття, щоб конкурувати з Китаєм чи будь-ким іншим у світі", - наголосив Байден.

Читайте також: Генерал США прогнозує війну з Китаєм через два роки