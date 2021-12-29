ЗМІ: США залишили авіаносець у Середземному морі через війська РФ біля України

Військове керівництво Сполучених Штатів Америки (США) ухвалило рішення залишити ударну групу ВМС США на чолі з авіаносцем "Гаррі Трумен" (USS Harry S. Truman) у Середземному морі на тлі напруги на кордоні Росії та України. Про це повідомили агенції AP, AFP і Reuters з посиланням на неназваного представника Пентагону у вівторок, 28 грудня.

За інформацією співрозмовника агенцій, авіаносна ударна група з п'яти військових кораблів мала рушити на Близький Схід, але графік руху було змінено через "потребу постійної військової присутності в Європі", аби "запевнити союзників та партнерів у нашій відданості колективній обороні", зазначив представник військового відомства. При цьому чиновник Пентагону прямо не назвав загрозу російського вторгнення в Україну причиною такого рішення.

Маневри авіаносця засекречені

Інформацію підтвердило видання USNI News, яке висвітлює діяльність ВМС США. Представник оборонного відомства США розповів виданню, що авіаносна ударна група поки що залишиться в Іонічному морі між Грецією та Італією замість того, щоб вирушити через Суецький канал до зони дії Центрального командування США на Близькому Сході.

Авіаносець "Гаррі Трумен" і кораблі, що його супроводжують, залишили військово-морську базу Норфолк, штат Вірджинія, 1 грудня і зайшли у води Середземного моря 14 грудня. Минулого тижня ударна група провела спільні навчання з ВМС Тунісу. Представник Європейського командування США Білл Спікс відмовився коментувати майбутні маневри ударної групи, адже вони "динамічні й підпадають під політику секретності операцій".

Загроза вторгнення Росії в Україну

За повідомленнями західної та української розвідок, з жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Їхню кількість оцінюють у понад 100 тисяч військових. У Вашингтоні, Брюсселі і Києві звинуватили Кремль у підготовці повтомасштабного вторгнення в Україну. В українському міноборони припустили, що наступ може початися у січні 2022 року. Західні держави пригрозили Москві новими економічними санкціями в разі ескалації.

Читайте також: Коментар: Чому Кремль взяв курс на нову війну

Росія заперечує, що готує вторгнення в Україну і звинувачує Київ у намірах застосувати силу на Донбасі, а Захід - в озброєнні України й проведенні маневрів біля російських кордонів.