ЗМІ повідомляють про кризовий саміт ФРН, Франції та Польщі щодо України

Лідери "Веймарського трикутника" - Німеччини, Франції та Польщі - незабаром проведуть "кризовий саміт", на якому йтиметься, зокрема, про ситуацію навколо України. Про це в четвер, 3 лютого, повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung (SZ). Як пише видання, "наступного тижня" в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) проводитиме "переговори щодо України" з президентами Франції та Польщі Еммануелем Макроном та Анджеєм Дудою. За інформацією видання, темою зустрічі будуть "зусилля для запобігання військовому наступу Росії на Україну".

Олаф Шольц (п) та Еммануель Макрон під час зустрічі 25 січня

Нагадаємо, за даними Києва і Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині дислокувались близько 120 тисяч військовослужбовців РФ. Також вважається, що перекидання російських військ до Білорусі ніби для спільних навчань свідчить про те, що ці сили "потенційно" можуть бути використані для нападу на Україну. Москва заперечує будь-які агресивні наміри щодо України, однак у грудні висунула НАТО та США низку вимог щодо надання "гарантій забезпечення її безпеки". Серед іншого Росія наполягає на гарантіях, що юридично зобов'яжуть США і НАТО вивести сили, техніку та озброєння з території країн, які в 1997 році на не були членами НАТО. Крім того, РФ вимагає від НАТО припинити розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також не приймати нових членів, зокрема Україну. Північноатлантичний альянс та США відкидають ці вимоги і наголошують, що двері НАТО залишаться відчиненими.

Натомість США та НАТО виявили відкритість до переговорів з Москвою щодо конкретних безпекових питань та нових угод. Як умову для успіху переговорів Захід називає відведення від кордонів України російських підрозділів, стягнутих у ці регіони за останні місяці. Зокрема, НАТО та США готові виключити довгострокове розміщення в Україні бойових підрозділів та наземних ракетних систем, якщо Москва візьме на себе аналогічні зобов'язання.

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На тлі напруження поблизу кордону з Росією Україна просить Захід підтримати її озброєннями. Низка країн, зокрема, США та Великобританія, надали Києву таку підтримку. Польща також схвалила надання Україні боєприпасів та переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun.

Водночас Варшава критикує позицію ФРН, яка наразі відмовляється від підтримки України озброєннями. Натомість Німеччина передала Україні мобільний госпіталь та п'ять тисяч захисних шоломів.

Як повідомлялось, Шольц 7 лютого матиме зустріч у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом. На 14 лютого запланований візит німецького канцлера до Києва, а наступного дня - до Москви.