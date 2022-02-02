 Уряд Польщі схвалив надання Україні боєприпасів і ПЗРК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Уряд Польщі схвалив надання Україні боєприпасів і ПЗРК

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun та боєприпасів.

Українські військові запускають американські ракети Javelin під час навчань у грудні 2021 року

Українські військові запускають американські ракети Javelin під час навчань у грудні 2021 року

Уряд Польщі ухвалив рішення про надання Україні військової допомоги у вигляді протиракетних комплексів та амуніції. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 1 лютого в Twitter.

"Добрі новини. На моє прохання, Рада міністрів ухвалила рішення щодо допомоги Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання - переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси", - написав він.

Читайте також: Загроза нападу РФ: Польща очікує до мільйона українських біженців

Напередодні візиту до Києва 1 лютого польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що Польща планує передати Україні ПЗРК "Грім", боєприпаси та безпілотні літальні апарати різного типу.

Україна отримує військову допомогу і від інших західних партнерів. Так, 1 лютого до Києва прибув шостий літак із США в рамках безпекової допомоги Україні на загальну суму 200 мільйонів доларів. Раніше Україна отримала від Великобританії оборонну допомогу у вигляді легких протитанкових оборонних систем.

Натомість Естонія поставить Україні протитанкові комплекси Javelin, а Латвія та Литва - протиповітряні комплекси Stinger. Тим часом Німеччина надасть українським військовим п'ять тисяч захисних шоломів.

Можливість надати Україні зброю розглядає також Канада.

Дивитись відео 25:51

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (31.01.2022)

DW.COM

І зброя, і дипломатія. Як Великобританія та Польща підтримують Україну

Під час візиту до Києва британського прем'єра Джонсона та глави уряду Польщі Моравецького йшлося про підтримку України. Цього ж дня стало відомо і про плани створення "малого альянсу" Києва, Лондона та Варшави.  

Реклама

Докладно

Борис Джонсон і Володимир Зеленський у Києві

Як Великобританія та Польща підтримують Україну

Під час візиту до Києва Джонсона й Моравецького стало відомо і про плани створення "альянсу" Києва, Лондона та Варшави.  

Штаб-квартира концерну Mercedes-Benz Group AG у Штутгарті

Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group

Згідно з заявою керівництва автомобілебудівної компанії, ребрендинг став частиною стратегії удосконалення марки.  