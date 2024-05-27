ЗМІ: Іспанія надасть Україні допомогу на понад 1,1 млрд євро

Під час візиту Зеленського до Іспанії буде оголошено про пакет військової допомоги Україні на 1,129 мільярда євро, повідомляє видання El Pais. Також передбачається підписання двосторонньої безпекової угоди.

Іспанія виділить Україні пакет військової допомоги на 1,129 мільярда євро, повідомляє іспанське видання El Pais з посиланням на джерела. За даним видання, про це буде оголошено у понеділок, 27 травня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида.

"Безпрецедентна цифра військової допомоги Іспанії Україні чи будь-якій іншій країні", - зазначає видання.

За даними видання, Україна має отримати десяток зенітних ракет до ЗРК Patriot, 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва та боєприпаси.

Зеленський також зустрінеться з королем Феліпе VI

Зеленський під час візиту до Мадрида зустрінеться з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Політики підпишуть двосторонню безпекову угоду і проведуть спільну пресконференцію після переговорів.

"Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових", - написав він у Telegram.

Також Зеленський підтвердив, що в ході візиту зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI та з головами палат і фракцій іспанського парламенту.

Нагадаємо що президент України мав відвідати Іспанію ще 17 травня, але 15 травня відклав усі найближчі закордонні візити через наступ Росії на півночі Харківської області. Очікувалося, що Зеленський підпише з прем'єром Санчесом двосторонню безпекову угоду та відвідає Португалію.