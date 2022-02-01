Зеленський: Збройні сили України зростуть на 100 тисяч осіб до 2025 року

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на відкритті сьомої сесії Верховної Ради у вівторок, 1 лютого, підписав указ "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних силах України та поступового переходу до засад професійної армії".

Документ передбачає збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб протягом наступних трьох років, створення додаткових 20 бригад ЗСУ, збільшення терміну дії контрактів, розробку концепції житлового забезпечення військових, систему кар’єрного зростання офіцерів.

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Також, за словами Зеленського, указом передбачається поступове збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат (зараз мінімальна зарплата в Україні складає 6500 гривень).

Щодо поступового переходу до формування ЗСУ на професійній основі, то йдеться про запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативи проходженню строкової служби та про припинення призову українців на строкову військову службу з 2024 року.

"Цей указ - старт переходу України на професійну армію. Цей указ - не тому, що "скоро війна". Це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро й надалі був мир - мир в Україні", - наголосив глава держави.

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Під час виступу на засіданні парламенту президент також підкреслив необхідність "розуміння ЗМІ своєї відповідальності" щодо поширення інформації про напругу на російсько-українському кордоні. "У часи, коли медіаполе - нове поле битви, новини - це нова зброя, а будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають реальний і великий вплив на психіку наших людей, нашу державу, а особливо - на економіку", - сказав він.

Зеленський додав, що незважаючи на "паніку" щодо ймовірного вторгнення Росії в Україну, яку сіють деякі ЗМІ, національна економіка "стабілізується, у фінансовій системі все під контролем", а надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 мільярдів гривень.