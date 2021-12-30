Зеленський затвердив строки призову в армію у 2022 році

Президент України Володимир Зеленський указом від 29 грудня затвердив строки звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та проведення чергових призовів громадян України в армію у 2022 році.

Документом визначено, що чергові призови українців на строкову військову службу відбудуться у квітні - червні та жовтні - грудні 2022 року. Чисельність громадян, які підлягають призову, та обсяги видатків на його проведення президент доручив визначити Кабінету міністрів України.

Призивати на строкову військову службу будуть громадян України чоловічої статі, які придатні для цього за станом здоров'я, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

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Також указом передбачено звільнення в запас зі Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань. Так, військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки, мають звільнити в запас у квітні - червні та жовтні - грудні 2022 року.

Нагадаємо, на початку листопада Верховна Рада призначила міністром оборони України Олексія Резнікова. Після цього він припустив можливість скасування обов'язкового призову до армії. "Моя мрія, щоб, за великим рахунком, ми перейшли до професійної армії", - заявив він.

У грудні тисячі українок зобов'язали стати на облік у військкомати. Водночас у міноборони наголосили, що призивати жінок на військову службу не збираються.