"За" і "проти" призову - досвід німецького Бундесверу (відео)

Генштаб ЗСУ хоче скоротити кількість призовників на строкову військову службу. У ФРН обов'язковий призов до армії скасували майже 10 років тому. Нині ж знову дискутують щодо його відновлення. Чому?
Не минуло й 10 років після скасування призову в Німеччині, як політики знову заговорили про його відновлення. Чому виникла ідея знову повернути обов’язкову військову службу у ФРН? І яких реформ зазнавав Бундесвер?
Про загрозу російського вторгнення кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського?
Міноборони України планує у майбутньому відмовитися від обов’язкового призову на строкову службу і перейти на повністю контрактне військо і стандарти НАТО. Які ризики і шанси відміни призову?
Півтора року тому лейтенантка Збройних сил України Валерія Сікал зізналась, що командир змушував її до сексу. Однак справу досі не направлено до суду, а підозрюваного перевели на службу до Києва.