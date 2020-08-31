 ″За″ і ″проти″ призову - досвід німецького Бундесверу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.09.2020

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Політика й суспільство

"За" і "проти" призову - досвід німецького Бундесверу (відео)

Генштаб ЗСУ хоче скоротити кількість призовників на строкову військову службу. У ФРН обов'язковий призов до армії скасували майже 10 років тому. Нині ж знову дискутують щодо його відновлення. Чому?

За і проти призову - досвід Бундесверу (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

"За" і "проти" призову - досвід Бундесверу

Не минуло й 10 років після скасування призову в Німеччині, як політики знову заговорили про його відновлення. Чому виникла ідея знову повернути обов’язкову військову службу у ФРН? І яких реформ зазнавав Бундесвер?

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