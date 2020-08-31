"За" і "проти" призову - досвід німецького Бундесверу (відео)

Призов у Бундесвер: чому в армії ФРН можуть відновити строкову службу (31.08.2020)

Генштаб ЗСУ планує скоротити кількість призовників на строкову військову службу: контрактників нібито цілком достатньо. У Німеччині обов'язковий призов до армії скасували майже 10 років тому. Нині ж знову дискутують щодо його відновлення. Що не так з професійною армією ФРН, і як Бундесвер розвивався після Другої світової війни?