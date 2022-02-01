Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення РФ - Данілов

Україна може мобілізувати до 2,5 мільйона осіб у разі вторгнення Росії, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю агенції АР, опублікованому 31 січня.

"Вони (росіяни - Ред.) зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян і наших військових. Ми можемо привести у бойову готовність від двох до двох з половиною мільйона осіб", - сказав він.

Про російських військових біля кордону

Карта розміщення російських військ на українському кордоні

Секретар РНБО нагадав, що РФ сконцентрувала понад 120 тисяч військових біля кордону з Україною і провокацій з її боку можна очікувати "у будь-який момент". Втім, коментуючи ймовірність повномасштабного наступу, Данілов сказав, що такий крок з боку Росії потребуватиме значної підготовки, яку легко буде помітити.

На підготовку до такого наступу Росії знадобиться від трьох днів до тижня, додав секретар РНБО. "Поки що ми цього не бачимо. Ми прекрасно розуміємо що відбувається і спокійно готуємося до цього", - сказав Данілов.

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Про досвід українців на Донбасі

Секретар РНБО також додав, що 420 тисяч українців отримали бойовий досвід у боротьбі з проросійськими бойовиками на сході України і до мільйона українців мають мисливські ліцензії.

"Ми не можемо дозволити собі паніку в нашій країні. Нам дуже складно утримувати контроль над економічною ситуацією у країні, коли всі ЗМІ постійно пишуть про те, що війна почнеться завтра. Паніка - сестра поразки", - зазначив він.

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Про НАТО та зброю від Заходу

Данілов засудив вимоги Росії закрити для України вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), наголосивши, що Україна зробила свій вибір стати членом Альянсу, і це закріплено у Конституції країни. "Ніхто не має права вказувати нам ставати нам членами альянсів чи ні. Це суверенне право нашого народу", - наголосив він.

Секретар РНБО додав, що Київ потребує від країн Заходу більше зброї для самозахисту. Він розкритикував відмову Німеччини надати Україні зброю, і сказав, що Берлін не зміг належним чином вибачитись перед українцями за злочини нацистів під час Другої світової війни.

"Вони вибачаються перед росіянами, наче ми одна країна. Тоді їм не варто говорити про демократію, а сказати, що вони підтримують авторитарні режими та співпрацюють з ними", - сказав Данілов.

