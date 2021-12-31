В Україні підвищать зарплату військовим

З 2023 року мінімальна зарплата військовослужбовцям в Україні має бути щонайменше у два рази вищою за мінімальну зарплату, встановлену на 1 січня календарного року. Відповідний указ президента Володимира Зеленського оприлюднений на сайті Офісу президента у четвер, 30 грудня.

Як вказано у документі, зміни не стосуватимуться військовослужбовців строкової служби.

Окрім того, указ передбачає, що до 30 червня 2022 року уряд має розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт, "спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням кращого досвіду провідних іноземних держав".

"Мінімалка" у 2023 році має становити більше семи тисяч гривень

У 2021 році Верховна Рада ухвалила бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, яка передбачає поетапне підвищення мінімальної зарплати в Україні.

З урахуванням макроекономічного прогнозу, який закладено в основу декларації, станом на 1 жовтня 2022 року "мінімалка" має становити 6700 гривень, а на 1 січня 2021 року - 7176 гривень.

Як передбачено в декларації, до 1 січня 2024 року розмір мінімальної зарплати в Україні повинен сягнути 7665 гривень.

Таким чином, згідно з рівнем "мінімалки", передбаченим бюджетною декларацією, військовослужбовці з 2023 року можуть отримувати щонайменше 14 352 гривень заробітної плати.

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Нагадаємо, що 17 грудня набув чинності наказ міністерства оборони України про розширення переліку спеціальностей, представниці яких є військовозобов'язаними і мають стати на військовий облік. Перелік охоплює 35 фахових напрямків, до яких можна віднести десятки окремих спеціальностей: від будівництва, готельно-ресторанної справи та юриспруденції до психології, журналістики, музичного мистецтва та бібліотекарської справи. Нововведення можуть стосуватися десятків тисяч українських жінок.