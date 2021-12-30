РНБО доручила уряду перевірити постачання озброєнь в армію з 2017 року

Рада національної безпеки та оборони України на засіданні в четвер, 30 грудня, доручила українському урядові створити міжвідомчу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування Збройним силам України з 2017 року. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Було доручення Кабінету міністрів створити міжвідомчу робочу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування в наше військо в період з 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2021 року", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

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Також, за його словами, були прийняті ще два протокольних доручення - щодо забезпечення житлом військовослужбовців та ветеранів, а також вирішення протягом місяця питання вирівнювання зарплат військових. Данілов зазначив, що контроль за виконанням доручень покладається на міністра оборони Олексія Резнікова та міністерку в справах ветеранів України Юлію Лапутіну.

Нагадаємо, у липні суд у Києві заарештував колишнього заступника міністра оборони України Ігоря Павловського у справі про постачання неякісної військової техніки ЗСУ в 2016-2018 роках. Також у цій справі підозрюється голова правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (до листопада 2018 року головним акціонером якого був інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" п'ятого президента Петра Порошенка) Валерій Шандра та три ексчиновники міноборони.

У партії Порошенка "Європейська солідарність" розгляд справи назвали переслідуванням Павловського і Шандри, а також звинуватили чинну владу в замовності справи. В листопаді Павловський вийшов під заставу у 18 мільйонів гривень. У грудні суд на 11 місяців продовжив досудове слідство у цій справі.

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