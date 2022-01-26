Українці найбільше довіряють армії, найменше - російським ЗМІ

За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюдненого у середу, 26 січня, українці проявляють найбільшу довіру до ЗСУ (72 відсотки), волонтерів (68 відсотків) та звичайних людей у своєму населеному пункті (63 відсотки). Церкві довіряє 51 відсоток населення, на тлі інших регіонів виділяється захід України, де 67 відсотків довіряють церкві проти 41-47 в інших.

Серед респондентів переважає недовіра президенту, парламенту, уряду, правоохоронним органам (поліція, СБУ), ЗМІ (і українським, і російським). Зокрема, президенту довіряють 27 відсотків опитаних, а не довіряють - 50. Порівняно з груднем 2020 року, спостерігається погіршення показників: частка тих, хто довіряє президенту, знизилася на п'ять пунктів.



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Кабінету Міністрів та Верховній Раді довіряють менше респондентів: 14 відсотків довіряють уряду, 11 відсотків - парламенту. Порівняно з груднем 2020 року показники практично не змінилися.

Водночас 30-35 відсотків довіряють Патрульній поліції, СБУ та Національній поліції. Частка тих, хто довіряє цим інституціям, не змінилася порівняно з груднем 2020 року.



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Українським ЗМІ довіряють 32 відсотки респондентів. Дещо менше довіряють українським ЗМІ на сході. Російським ЗМІ довіряє три відсотки респондентів.

Загалом у дослідженні взяли участь 2000 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім непідконтрольних уряду території). Статистична похибка не перевищує 2,4 відсотка.