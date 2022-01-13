Вперше за 12 років протестувати готові менше третини українців - опитування

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюдненого в четвер, 13 січня, менше третини українців готові брати участь в будь-яких акціях соціального протесту. Це найнижчий показник за останні 12 років, відзначають соціологи.

"В акціях протесту готові брати участь 32,4 відсотка дорослих жителів України, зокрема 15,7 відсотка українців вбачають свою участь у виборчій компанії як форму протесту, 11,3 - у санкціонованих мітингах та демонстраціях, 10,3 - зборі підписів під колективними відозвами", - йдеться у повідомленні КМІС. Порівняно з попереднім роком готовність до участі в акціях протесту знизилась на 5,6 відсотка.

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Дві третини респондентів не готові протестувати ніяк. "Частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту змінилась з 57 відсотків у 2020 році на 64 відсотка у 2021", - йдеться в пресрелізі.

У регіональному розрізі найнижчий рівень готовності до протестів - у Східному регіоні (69,8 відсотка не готові), найвищий - у Центральному (58 відсотків не готові). У Західному та Південному регіонах ситуація практично не відрізняється - не готові до протестів 65,4 та 66,7 відсотка відповідно.

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Серед жінок не готові брати участь у протестах 66,8 відсотка, серед чоловіків - 59,9%. У міського населення рівень готовності до протестів вищий, ніж у сільського: 34,5 проти 27,9 відсотка.

Опитування проводили 3-11 грудня 2021 року серед 2000 респондентів на підконтрольних уряду України територіях методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. Статистична похибка не перевищує 2,4 відсотка.

Тим часом згідно з іншим грудневим опитування КМІС, кожен третій українець готовий зі зброєю протистояти Росії в разі її нападу на Україну.