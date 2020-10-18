Зеленський: Той, хто без бою віддав Крим, має нести відповідальність

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що ті, хто дозволив Росії анексувати Крим без бою, мають нести відповідальність. Про це він повідомив у вівторок, 20 жовтня, під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, на воді, в повітрі і в кіберпросторі. Щоб більше ні у кого не виникло навіть думки, що можна зазіхнути на наш суверенітет, нашу територіальну цілісність або відібрати в України частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддали Крим, мають нести відповідальність", - сказав він, передають "Українські новини".

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Зеленський додав, що "питання не в помсті, а в справедливості" і відповідях на питання суспільства. Він нагадав, що раніше питання Криму не входило до порядку денного "нормандського формату", натомість зараз воно повертається в міжнародний порядок денний шляхом створення "кримської платформи".

Обговорення питання Криму з партнерами

"Можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, проте це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього. Це - координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися і брати в ній активну участь", - сказав він.

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Дивитись відео 10:43 Поділитись Скільки коштує Росії Крим, "ДНР" та "ЛНР"? - DW Новини (17.09.2015) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/1GYEG Скільки коштує Росії Крим, "ДНР" та "ЛНР"? - DW Новини (17.09.2015)

Також Зеленський запевнив, що влада бореться за молодь з Криму. "З цього року діти з Криму і ОРДЛО можуть вступати до всіх вищих навчальних закладів України та вчитися там безкоштовно. Ми дуже хочемо, щоб люди там знали правду про Україну від України, а не від Кисельова. Ми запустили канал "Дім", який мовить на Крим і Донбас. Зрозуміло, ми не можемо мати об'єктивні цифри переглядів там, але шквал постійної критики каналу "Дім" з боку російських ЗМІ свідчить, що справа рухається в правильному напряму", - зазначив він.

Турчинов відповів Зеленському

У свою чергу Олександр Турчинов, який в часи анексії Криму у 2014 році виконував обов'язки глави держави, відреагував на ці закиди заявою на своїй сторінці у Facebook, де наголосив, що Зеленський не зможе прикрити Кримом повзучу капітуляцію та власну безпорадність.

Він татож зауважив, що йому дивно чути подібну войовничу риторику від людини, яка весь час свого перебування на посаді Верховного Головнокомандувача "все робить, щоб ухилитись від будь-якого, навіть локального, бою з ворогом, від того, щоб звільнити хоча б метр української землі".

"Ефемерні рейтинги, а не національна безпека і територіальна цілісність країни стають головною мотивацією хаотичних дій "зеленої" влади", - додав Турчинов.