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Олександр Турчинов

Тема

Олександр Турчинов - український політик та державний діяч.

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Докладно

Російський ракетний крейсер "Москва" під час параду в окупованому Севастополі в травні 2019 року (архівне фото)

Чи має Зеленський стратегію з повернення Криму?

Чи має Зеленський стратегію з повернення Криму?

Майже півтора року Володимир Зеленський обіймає посаду президента. Чи він уже знає, як повернути український півострів?
Політика22 жовтня 2020 р.
Зеленський під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням

Зеленський: Той, хто віддав Крим, має нести відповідальність

Зеленський: Той, хто віддав Крим, має нести відповідальність

Як наголосив у Раді Зеленський, питання відповідальності за сдачу Криму полягає "не в помсті, а в справедливості".
Політика20 жовтня 2020 р.
Євген Марчук

Порошенко звільнив Марчука від обов'язків представника в ТКГ

Порошенко звільнив Марчука від обов'язків представника в ТКГ

Президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука від виконання обов'язків представника України в ТКГ.
Політика19 травня 2019 р.
Олександр Турчинов подав у відставку з посади секретаря РНБО

Секретар РНБО Олександр Турчинов подав у відставку

Секретар РНБО Олександр Турчинов подав у відставку

У зв'язку з майбутнім припиненням повноважень чинного президента України у відставку подав секретар РНБО Турчинов.
Політика17 травня 2019 р.
Випробування модернізованого ракетного комплексу "Вільха-М"

Україна випробувала ракету "Нептун" і комплекс "Вільха-М"

Україна випробувала ракету "Нептун" і комплекс "Вільха-М"

Протягом двох днів військові вдало випробували протикорабельну ракету "Нептун" і тактичний ракетний комплекс "Вільха-М".
Суспільство5 квітня 2019 р.
Генеральна прокуратура України

Герої сюжету про розкрадання в оборонці отримали підозри

Герої сюжету про розкрадання в оборонці отримали підозри

ГПУ повідомила про підозру двом особам, згаданим у журналістському розслідуванні про зловживання в оборонній сфері.
Політика2 квітня 2019 р.
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