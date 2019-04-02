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Олександр Турчинов
Тема
Олександр Турчинов - український політик та державний діяч.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Чи має Зеленський стратегію з повернення Криму?
Чи має Зеленський стратегію з повернення Криму?
Майже півтора року Володимир Зеленський обіймає посаду президента. Чи він уже знає, як повернути український півострів?
Політика
22.10.2020
22 жовтня 2020 р.
Зеленський: Той, хто віддав Крим, має нести відповідальність
Зеленський: Той, хто віддав Крим, має нести відповідальність
Як наголосив у Раді Зеленський, питання відповідальності за сдачу Криму полягає "не в помсті, а в справедливості".
Політика
20.10.2020
20 жовтня 2020 р.
Порошенко звільнив Марчука від обов'язків представника в ТКГ
Порошенко звільнив Марчука від обов'язків представника в ТКГ
Президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука від виконання обов'язків представника України в ТКГ.
Політика
19.05.2019
19 травня 2019 р.
Секретар РНБО Олександр Турчинов подав у відставку
Секретар РНБО Олександр Турчинов подав у відставку
У зв'язку з майбутнім припиненням повноважень чинного президента України у відставку подав секретар РНБО Турчинов.
Політика
17.05.2019
17 травня 2019 р.
Україна випробувала ракету "Нептун" і комплекс "Вільха-М"
Україна випробувала ракету "Нептун" і комплекс "Вільха-М"
Протягом двох днів військові вдало випробували протикорабельну ракету "Нептун" і тактичний ракетний комплекс "Вільха-М".
Суспільство
05.04.2019
5 квітня 2019 р.
Герої сюжету про розкрадання в оборонці отримали підозри
Герої сюжету про розкрадання в оборонці отримали підозри
ГПУ повідомила про підозру двом особам, згаданим у журналістському розслідуванні про зловживання в оборонній сфері.
Політика
02.04.2019
2 квітня 2019 р.
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