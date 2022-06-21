Зеленський подякував Орбану й запросив його до України

Президент України Володимир Зеленський під час розмови подякував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за підтримку надання Києву статусу кандидата в члени Європейського Союзу та запросив його відвідати Україну.

"Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету та надання притулку українцям під час війни. Домовилися розвивати співпрацю в галузі енергетики. Дякуємо за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - написав Зеленський у Twitter у вівторок, 21 червня.

Держсекретар угорського уряду Золтан Ковач підвердив, що під час розмови із Зеленським Угорщина висловила підтримку надання Україні статусу кандидата до ЄС. "Ми виступаємо за знищення бюрократичних бар'єрів на шляху вступу України до ЄС", - написав Ковач у Twitter. Також, за його словами, Орбан нагадав, що "Угорщина вже прийняла близько 800 тисяч біженців з України".

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Неоднозначна позиція Орбана

Раніше Зеленський висловлював невдоволення неоднозначною поизицією Орбана у питанні підтримки України. Так, наприкінці березня у своєму відеозверненні до Європейської Ради та народів Європи Зеленський закликав угорського прем'єра припинити вагатися у питаннях запровадження санкцій проти Росії і пропуску через територію Угорщини зброї для України.

Довгий час Угорщина виступала проти введення нафтового ембарго проти Росії. Зрештою, схвалюючи шостий пакет санкцій, яке передбачає часткове ембарго на російську нафту, для Угорщини, Чехії та Словаччини зробили виняток. Ці країни зможуть продовжувати імпорт із Росії нафтопроводом "Дружба".

Також ЄС виключив із шостого пакета санкцій главу Російської православної церкви патріарха Кирила на прохання Угорщини. Орбан обґрунтував свою вимогу "свободою релігії релігійних груп в Угорщині", яка для нього є "священною і недоторканною".

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