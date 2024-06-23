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На тлі атак Зеленський закликав партнерів до рішучості

Євгенія Наконечна
23 червня 2024 р.

Президент України наполягає, що потрібно збільшувати тиск на Росію, адже "терористів потрібно знищувати на їхній території".

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Ukraine Presidency via Bestimage/IMAGO

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів до рішучості. Потрібно вражати росіян на їх території, переконаний він.- "Російський терор не збавляє обертів, а отже, ми повинні збільшувати наш тиск - усіма методами і разом із партнерами. У нас достатньо рішучості знищувати терористів на їхній території - це справедливо. І потрібна така ж рішучість і від наших партнерів. Ми можемо зупинити Росію. Разом з усіма у світі, хто цінує життя, ми це зробимо", - написав Зеленський у Telegram у неділю, 23 червня.

Президент України нагадав, що лише за цю добу ЗСУ знешкодили дві російські крилаті ракети. За вчорашній день - 12 російських ракет і 13 ударних безпілотників. Він наголосив, що такі атаки трапляються щодня, тому критично важливо збільшувати тиск на Росію разом із партнерами.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що на тлі посилення російських ударів по Харківській області США дозволили Україні завдавати ударів по цілях у Росії, однак лише у прикордонних територіях для захисту Харкова. Цей дозвіл не поширюється на американські далекобійні ракети ATACMS

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