Зеленський у Бундестазі:небезпечна провокація друзів Путіна

Президент України Володимир Зеленський уперше особисто виступив у німецькому Бундестазі. Дві проросійські партії влаштували демарш, не з'явившись до зали. Це небезпечно, вважає Роман Гончаренко.

Володимир Зеленський у Бундестазі, 11 червня Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Провокація вдалася. Перший особистий виступ у Бундестазі президента України Володимира Зеленського мав привернути увагу до конференції з відновлення країни, яку руйнує Росія. Але головній темі довелося конкурувати зі скандалом. Заголовки газет рясніли у вівторок, 11 червня, повідомленнями про те, що дві проросійські партії влаштували демарш, не з'явившись до зали. Від фракції правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) були лічені депутати, від помірковано лівого Союзу Сари Ваґенкнехт (ССВ) нікого.

Німецькі "друзі Путіна", сп'янілі від успіху на виборах

І ті, й інші мають стійку й небезпідставну репутацію "друзів Путіна", але прикриваються гаслами за мир. Мовляв, Україна хоч і жертва нападу Росії, але не хоче домовлятися з Москвою, готова втягнути Захід у Третю світову війну, а тому не варто її більше підтримувати, насамперед - зброєю.

Зокрема й під такими гаслами обидві опозиційні партії днями домоглися успіху на виборах до парламенту Євросоюзу. АдН вийшла в Німеччині на друге місце, отримавши 16 відсотків. У ССВ результат скромніший - 6 відсотків, але для створеної менш ніж півроку тому партії - це майже сенсація.

Роман Гончаренко, оглядач DW

Вочевидь, сп'янілі від свого успіху на виборах до Європарламенту, партії дозволяють собі більш відверто, ніж раніше, демонструвати близькість в антиукраїнській позиції, повторювати тези російської пропаганди, сумніваючись у легітимності Зеленського, і робити особисті випади на адресу українського лідера.

Зеленському потрібно було відповісти

Демарш під час виступу Зеленського - перший такий випадок у Бундестазі. До цього він виступав тут у перші тижні після російського вторгнення у 2022 році за допомогою відеозв'язку. У президента України був схожий досвід в Австрії. У 2023 році Австрійська партія свободи, сестра АдН, бойкотувала його виступ в австрійському парламенті.

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Усе це небезпечно. Восени на земельних виборах у трьох східних землях АдН і СВВ будуть у лідерах, і це загрожує політичними потрясіннями аж до дострокових виборів до Бундестагу. А на них обидві проросійські партії можуть отримати близько чверті голосів виборців. Це серйозний виклик не тільки для політичної системи Німеччини, але особливо для України, яка потребує її підтримки.

Зеленський явно не готувався до демаршу в Бундестазі і нічого не сказав про провокаторів. Шкода. Таку поведінку не варто ігнорувати, хоча достукатися до виборців цих двох німецьких партій складно.

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