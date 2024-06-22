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16 ракет і 13 дронів: РФ ударила по енергооб'єктах України

Євгенія Наконечна
22 червня 2024 р.

У ЗСУ повідомили, що під час ракетної атаки РФ вночі вдалось збити 12 з 16 ракет та всі 13 "шахедів". Внаслідок восьмої за місяць атаки пошкоджене енергетичне обладнання в Запоріжжі та у Львові. Двоє людей в лікарні.

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Місце вибуху ракети вночі у Львові (фото з архіву)
Наслідки атаки на енергоінфраструктуру у Львові 1 червня 2023 року (фото з архіву)Фото: Artur Abramiv/Zuma/picture alliance

У ніч на 22 червня завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши 16 ракет повітряного, морського та наземного базування, а також 13 ударних БпЛА типу "Shahed", повідомляють у командуванні повітряних сил збройних сил України (ЗСУ). Серед них: 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС запустили з Саратовської області РФ, дві крилаті ракети "Іскандер-К"  - з анексованого Криму, чотири крилаті ракети "Калібр" летіли з акваторії Чорного моря. "Шахедів" запустили з Приморсько-Ахтирська в Росії і Балаклави в Криму.

У результаті повітряного бою вдалось збити всі 13 БпЛА типу "Shahed-131/136" та 12 з 16 ракет: сім крилатих ракет Х-101/Х-555, чотири крилаті ракети "Калібр" та одну крилату ракету "Іскандер-К".

Міненерго раніше цього ж дня повідомляло про ураження енергооб'єктів на півдні і заході України. В НЕК "Укренерго" уточнили, що внаслідок атаки пошкоджене обладнання на об'єктах компанії в Запорізькій і Львівській областях. У Запоріжжі двох енергетиків госпіталізували. У компанії проводять оцінку наслідків та аварійно-відновлювальні роботи. За даними "Укренерго", це вже восьма масована комбінована атака по об'єктах енергетичної інфраструктури цього місяця.

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