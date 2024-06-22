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Нічна атака РФ на Україну: постраждали три західні області

Євгенія Наконечна
22 червня 2024 р.

Унаслідок чергової масованої атаки росіян є пошкодженння у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях. У міненерго повідомляють про двох постраждалих енергетиків.

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Двоє пожежників у формах біля зруйнованої будівлі (фото з архіву)
Пожежники долають наслідки російського удару (фото з архіву)Фото: State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/REUTERS

У ніч на 22 червня Україну атакували "шахеди" і тактична авіація. Міненерго повідомляє про атаки на енергооб'єкти у південному та західному регіонах. Унаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків, їх доставили до лікарні. Є пошкоджене обладнання.

Також під час обстрілів у східному регіоні відключилась повітряна лінія живлення, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об'єкті, зазначають в міністерстві.

На Львівщині пожежа на енергооб'єкті

У Львівській області внаслідок ракетного удару росіян по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури виникла пожежа. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький. Він зазначив, що обійшлось без жертв.

У Івано-Франківську пошкоджено навчальний заклад

У Івано-Франківській області після нічної атаки вибиті вікна в дитячому садку та пошкоджене житло, повідомив мер Івано-Франківська Іван Марцінків у Telegram. 

В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що ракета поцілила по навчальному закладу в Івано-Франківську. Пожежу вдалось ліквідувати, але один з корпусів частково зруйнований. 

У Волинській області ліквідують наслідки падіння уламків збитих об'єктів, якими росіяни атакували область вночі. За інформацією очільника Волинської ОВА Юрія Погуляйко, ніхто не постраждав.

Увечері 21 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт чотирьох бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья" в Росії.

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