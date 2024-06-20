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9 ракет, 27 дронів: війська РФ масово били по енергооб'єктах

Євгенія Наконечна
20 червня 2024 р.

"Укренерго" повідомило про пошкоження на енергооб'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях. Повітряним силам вдалось знищити п'ять ракет і всі дрони, якими війська РФ завдали удару.

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Сили ППО збивають дрон у небі над Києвом (фото з архіву)
Сили ППО збивають дрон у небі над Києвом (фото з архіву)Фото: Gleb Garanich/Reuters

В ніч на четвер, 20 червня, російські війська завдали чергового масованого удару по енергоінфраструктуріУкраїни. Пошкоджень зазнало обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях, повідомили у національній енергетичній компанії "Укренерго". Остаточні наслідки обстрілів уточнюються.

Зокрема, під нічних обстріл потрапила одна з теплоелектростанцій (ТЕС) компанії ДТЕК. В компанії повідомили, що троє людей зазнали поранень. "Також серйозно пошкоджене обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці", - йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.

Поранені на Дніпропетровщині і влучання на Вінничині

Під час нічної атаки сили протиповітряної оборони (ППО) знищили п'ять ударних дронів та чотири ракети  в межах Дніпропетровської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок атаки поранень зазнали троє чоловіків, двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

"На Нікопольщині також понівечені сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, лінії електропередач. А ще - будівельна техніка", - повідомив Лисак у Telegram.

Про пошкодження уламками дрона обʼєкта критичної інфраструктури на Вінниччині  і очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Минулося без постраждалих. На місці проводять усі необхідні заходи для ліквідації наслідків, додав Борзов.

Атака на Київ

Російські дрони також атакували столицю України. За даними Київської міської військової адміністрації, вони були запущені з півдня, пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області та намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку.

Всі дрони знищили на підступах до міста, зазначили у КМВА. Про руйнування та постраждалих в Києві наразі не повідомлялося.

У Київській області також минулося без постраждалих та влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури. Внаслідок падіння уламків біля одного з населених пунктів зайнявся трав'яний настил, пожежа вже ліквідована. Також уламками пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств, повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко у Telegram.

Повітряні сили: Збито 32 цілі 

Загалом уночі війська РФ випустили по Україні дев'ять ракет різних типів та 27 ударних БпЛА, повідомили у командуванні Повітряних сил збройних сил України (ПС ЗСУ). Зокрема російські війська використали: чотири крилаті ракети Х-101/Х-555, три балістичні ракети "Іскандер-М", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

В результаті протиповітряного бою сили ППО збили 32 повітряні цілі: чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 і одну керовану авіаційну ракету Х-59, а також всі 27 ударних БпЛА. Основним напрямком удару в командуванні ПС назвали схід України, зокрема Дніпровщину.

Пуски ракет війська РФ здійснювали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 над акваторією Каспійського й Азовського морів, дрони летіли з Приморсько-Ахтирська, а балістичні ракети - з Воронезької області РФ.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Як українці готуються до відключень світла?

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