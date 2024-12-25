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Зеленський вирішив змінити посла України у Німеччині - ЗМІ

Микола Лінке | Дмитро Шварц
25 грудня 2024 р.

Олексій Макеєв буде відкликаний з посади посла України в Німеччині. Йому на зміну Володимир Зеленський призначить, імовірно, Євгена Корнійчука, пишуть ЗМІ.

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Посол України в Німеччині Олексій Макеєв
Макеєв був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Німеччині 23 вересня 2022 рокуФото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Президент Володимир Зеленський вирішив достроково відкликати Олексія Макеєва з посади посла України у Німеччині, повідомило 23 грудня українське видання "Дзеркало тижня". За даними видання, Макеєва може замінити нинішній посол України в Ізраїлі, колишній народний депутат Євген Корнійчук. 

Наступного дня видання "Європейська правда" у своїй статті  назвало рішення Зеленського "м'яко кажучи, сумнівним кроком", адже "є великою несподіванкою, що президент вважає його (Корнійчука - Ред.) фахівцем з Німеччини". "Але в "тусовці" не є секретом, хто системно критикував його (Макеєва. - Ред.) роботу", - наголосив автор статті. Імовірно, йдеться про попереднього посла України у ФРН Андрія Мельника, який має обійняти посаду постійного представника України в ООН.

Про майбутню заміну Макеєва на Корнійчука повідомила у середу, 25 грудня, і німецька газета Bild з посиланням на кілька джерел у дипломатичних колах. За даними Bild, Макеєв залишиться працювати у Німеччині до лютого 2025 року, але документи, необхідні для його звільнення, вже надіслані у Берлін. Як пише видання, офіційна позиція полягає в тому, що заміна Макеєва є частиною регулярної ротації численних українських дипломатів по всьому світу. 

Водночас Bild також вказує, що колишній посол Мельник неодноразово вдавався до публічних закидів щодо Макеєва. У дипломатичний колах також розповіли виданню, що Мельник не утримувався від критики й за непублічних обставин.

І Макеєв, і Мельник відмовився коментувати Bild цю інформацію.

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Зеленський змінив 30 послів

20 грудня Володимир Зеленський заявив, що затвердив список із понад 30 нових українських послів. Тоді він повідомив, що Наріман Джелял стане послом у Туреччині, Альона Гетьманчук - головою місії України в НАТО, Андрій Мельник - постійним представником України в ООН. 

Про зміну посла у Німеччині офіційно не повідомлялося. Проте "Дзеркало тижня" опублікувало повний список із 30 дипломатів. Новим послом у ФРН у цьому переліку значиться саме Корнійчук. Видання пише з посиланням на джерело, що "всі призначення вже погоджені та затверджені".

Олексій Макеєв був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Німеччині 23 вересня 2022 року.

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