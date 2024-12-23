ФРН передала Києву IRIS-T, пускові Patriot та Leopard A1

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, зокрема, два комплекси IRIS-T, дві пускові установки Patriot, дві самохідні зенітні установки Gepard. Також ЗСУ отримали снаряди й одну САУ Panzerhaubitze 2000.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, про що у понеділок, 23 грудня, повідомила пресслужба уряду ФРН.

Зокрема, Збройні сили України (ЗСУ) отримали від ФРН ще 15 танків Leopard 1 A5 із запасними частинами (до цього Київ отримав 88 таких танків), 30 протимінних захищених від засідок автомобілів (MRAP) (до цього - 73), а також боєприпаси до танків Leopard 2 та Leopard 1.

Протиповітряна оборона України була посилена ще одним комплексом IRIS-T SLM та комплексом IRIS-T SLS, який складається з двох пускових установок, й дві радіолокаційних станцій повітряного спостереження TRML-4D. Таким чином, Німеччина передала Києву вже шість комплексів IRIS-T SLM та п'ять IRIS-T SLS.

Окрім цього, Україна отримала дві пускові установки Patriot, ракети до IRIS-T SLM, ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder, одну машину кінетичної оборони (Diehl Defence), дві самохідні зенітні установки Gepard із запасними частинами (загальна кількість переданих "Гепардів" зросла до 57) та з 65 тисячами додатковими пострілами до цих систем.

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Також Берлін передав Києву 4 580 протитанкових мін, додаткові 52 тисячі боєприпасів калібру 155 мм, ще одну самохідну гаубицю Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами (до цього Україна отримала від ФРН 24 таких САУ), 15 тисяч мінометних боєприпасів калібру 120 мм, 120 гранатометів GMG та 20 тисяч боєприпасів калібру 40 мм до гранатометів.

Також ЗСУ отримали 30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами, 24 розвідувальні безпілотники RQ-35 HEIDRUN, 14 розвідувальних БпЛА HORNET XR, 100 гвинтівок CR 308, 200 кулеметів MG4, 420 штурмових гвинтівок MK 556, 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом, понад 4,3 мільйонів набоїв до вогнепальної зброї.

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До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли 7 десантно-штурмових машин Caracal, 5 систем самозахисту AMPS для гелікоптерів, 45 підводних скутерів, один автомобіль охорони кордону, 12 вантажівок Zetros та вісім автоцистерн Zetros, матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів, 5 мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування, 50 наметів (до цього - 200), аварійні електрогенератори, 43 тисячі турнікетів та 1 мільйон кровоспинних бандажів.