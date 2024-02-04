Експосол України у ФРН: Шольц міг би зустрітися з Путіним

Олаф Шольц міг би особисто зустрітися з Путіним та знайти аргументи, щоб змусити президента РФ припинити війну в Україні, вважає Андрій Мельник. За його словами, Путін - раціонально мисляча людина.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) цілком міг би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати переконати його припинити війну проти України. Про це в інтерв'ю німецькому телеканалу n-tv, оприлюдненому в суботу, 3 лютого, заявив колишній український посол у Німеччині Андрій Мельник.

На запитання журналіста, чи не слід концлеру провести таку зустріч, Мельник, який нині є послом України в Бразилії, відповів: "А чому пан Шольц не повинен зустрічатися з Путіним? Адже для цього не обов'язково запрошувати його до Німеччини на пиво чи самому летіти до Москви. Навіть під час "холодної війни" відбувалися зустрічі, наприклад в Ісландії, де за зачиненими дверима розмовляли без натяків. Потрібно знайти переконливі аргументи, зрозумілі Путіну, нехай навіть і такі, які, можливо, дико звучать".

За словами експосла у ФРН, який нині очолює дипломатичну місію України у Бразилії, він думає, "що Путін залишається раціонально мислячою людиною".

"Можливо, є пункти, які паралельно з посиленням військового тиску наведуть його на думку, що краще негайно припинити війну. Він так чи інакше здатний видати російському суспільству як перемогу навіть найгіршу поразку", - заявив Мельник.

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Нові імпульси для дипломатії

За словами дипломата, для припинення війни потрібні нові серйозні імпульси у дипломатії. "Звичайно, якщо Путіну зателефонувати і поцікавитися, чи не буде він настільки люб'язним вивести нарешті свої війська, то це не допоможе. Потрібна хитромудра стратегія, спільний знаменник, які, очевидно, мають бути тісно узгоджені і з Україною, оскільки нам не потрібен новий беззубий компроміс на кшталт Мінських угод", - наголосив Мельник.

Також він заявив, що потрібні не лише нові погрози, постачання зброї Україні та санкції, а й сильні геополітичні сигнали. "Росія, ймовірно, не зникне і після цієї війни. Однією з тем може стати роль Росії після закінчення війни - Путіну це не може бути абсолютно байдуже. Для цього необхідне стратегічне бачення. Креативність. Мужність. І, звичайно, треба розмовляти. Так, розмова може створити диво. Можливо, це лише мої мрії, але я вважаю, що зараз варто було б витягти й дипломатичну палицю. Президент Зеленський висунув "формулу миру", на основі якої можна побудувати таку ініціативу. Адже ми зараз майже щодня читаємо, що Путін через якихось посередників надсилає сигнали про готовність до переговорів, про те, що він нібито хоче припинити війну", - пояснив Мельник.