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Новий постпред України при ООН розраховує на підтримку ФРН

Дмитро Шварц
22 грудня 2024 р.

У протистоянні з РФ Мельник сподівається "на набагато сильніше плече" з боку німецьких союзників Києва. За часів роботи послом України у ФРН він критикував Берлін за недостатню, на його думку, кількість наданих озброєнь.

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Новопризначений постійний представник України при ООН Андрій Мельник
За словами Мельника, він використовуватиме "меч міжнародного права, щоб протистояти росіянам"Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Новопризначений постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник сподівається на підтримку Німеччини у сфері міжнародного права у боротьбі Києва проти російського вторгнення.

"На додаток до зброї, за допомогою якої українці мужньо захищають свою незалежність від Росії вже майже три роки, я використовуватиму меч міжнародного права, нашу найгострішу зброю, щоб протистояти росіянам", - сказав Мельник в інтерв'ю агенції dpa в неділю, 22 грудня.

У цьому "гігантському завданні" він сподівається "на набагато сильніше плече" з боку німецьких союзників України.

Також Мельник додав, що "Україна, як держава-співзасновниця ООН, зробить все можливе, щоб Статут ООН і закріплені в ньому фундаментальні принципи, такі як територіальна цілісність, залишалися священними і беззастережно поважалися всіма державами". "Як майбутній посол в ООН, я буду стежити за тим, щоб суверенітет не розмивався, і щоб ніколи не можна було допустити довільного переміщення державних кордонів", - наголосив він.

Читайте також: Андрій Мельник: Україна має бути більш активною на Глобальному Півдні

Мельник замінить Кислицю

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня погодив призначення понад 30 послів за кордоном, зокрема замінивши на посаді постійного представника України при ООН Сергія Кислицю на Андрія Мельника.

Мельник працював послом України у Німеччині з грудня 2014 року по липень 2022-го, з листопада 2022 року по липень 2023-го обіймав посаду заступника міністра закордонних справ, а з червня 2023 року був призначений послом України у Бразилії.

Очікується, що офіційне призначення Мельника постпредом України при ООН відбудеться на початку січня.

За часів роботи у Німеччині він неодноразово і дуже відверто висловлювався щодо нерішучої, на його думку, підтримки з боку Берліна у постачанні озброєнь Україні.

Сергій Кислиця про "посіпак" Путіна в ООН

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