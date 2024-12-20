Зеленський призначив нових послів: знайшов заміну Кислиці

Президент Володимир Зеленський погодив призначення понад 30 послів України за кордоном, зокрема замінивши на посаді постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

"Я погодив більше 30 рішень, серед яких: Наріман Джелял - у Туреччину, Альона Гетьманчук - представником України в НАТО, Андрій Мельник - представником України в ООН. Ці та інші укази - невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 20 грудня.

Наріман Джелял є заступником глави Меджлісу кримськотатарського народу, був звільнений з російського полону наприкінці червня 2024 року. Альона Гетьманчук є директоркою Центру "Нова Європа", асоційована старша аналітикиня Атлантичної Ради США. Андрій Мельник, колишній посол України в Німеччині, нині є послом України в Бразилії. Решту призначень Зеленський оголосять згодом.

Як повідомлялося, Зеленський планує призначити колишнього генерального прокурора Андрія Костіна послом України в Нідерландах. Костіна звільнили наприкінці жовтня через скандал довкола рішень медико-соціальних експертних комісій, зокрема на Хмельниччині, щодо оформлення інвалідності прокурорам та іншим посадовцям. У керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяни Крупи під час обшуків знайшли мільйони доларів.