Зеленський: РФ п'ятий день намагається прорватися на Курщині

За підсумками Ставки Володимир Зеленський повідомив, що активні дії ведуться на всіх напрямках фронту, проте особливо жорстокі бої - на Донеччині.

Російські війська вже п'яту добу намагаються прорвати позиції Збройних сил України в Курській області РФ, заявив у понеділок, 14 жовтня, президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил України. За його словами, українські сили "тримаються та контратакують".

Також після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Зеленський вказав, що активні бойові дії зараз тривають по всій довжині лінії фронту. Проте, "особливо жорстокі бої" - на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області, додав він.

Зеленський заявив про "фактично включення у війну" КНДР

Крім того, як вказав Зеленський, на Ставці Головне управління розвідки міноборони та Служба зовнішньої розвідки представили аналітику щодо союзників РФ у війні проти України.

"Була глибока аналітика ГУР МО та СЗР щодо того, хто саме допомагає Росії вести її загарбницьку війну проти України - військово, економічно, політично, відкрито та приховано - та яких кроків потрібно вжити нам, нашим партнерам, щоб послабити ці злочинні союзи", - розповів Зеленський.

Згодом, у вечірньому відеозверненні, Зеленський додав, що представники ГУР і СЗР доповідали щодо намірів російської сторони на осінь-зиму. "Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни", - наголосив він. - У відповідь дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду та нашим дипломатам. Хоч би хто допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали"

Водночас міністерство оборони доповіло щодо контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій в український ОПК, додав Зеленський.

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