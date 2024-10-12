Сили оборони частково повернули позиції на Курщині - ЦПД

ЗСУ частково повернули раніше втрачені позиції у Курській області, заявили в Центрі протидії дезінформації. Таким чином в РНБО прокоментували заяви про активізацію дій РФ на цьому напрямку.

Сили оборони України частково повернули раніше втрачені позиції у Курській області і ведуть активні бої з російською армією. Про це у суботу, 12 жовтня, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко.

"На Курщині тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули позиції, куди влізли росіяни, вони почали знову посилати колони на штурм. Війна там динамічна, маневри відбуваються, характерні для лісистої місцевості, дуже велика динаміка, тому важливо не фіксуватися на якихось висновках як остаточних", - зазначив він у дописі у Telegram.

Також Коваленко додав, що у Курській області ведуться "важкі бої, постійно ситуація змінюється, російські воєнкори між іншим взагалі намагаються тему засушити, бо не виходить все як хотілося їм".

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті, опублікованому ввечері 11 жовтня заявив про те, що російські війська активізували свої зусилля з витіснення українських сил з Курської області з вечора 10 жовтня і зуміли просунутися далі вглиб основного масиву захоплених Україною територій на Курщині.